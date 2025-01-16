У Румунії заперечили заяву антизахідного політика про підготовку до ударів по Росії

Міністерство оборони Румунії назвало дезінформацією поширені в інтернеті дані про нібито розширення і модернізацію військової бази "Михаїл Когелнічану" для підготовки до ударів по Росії.

Про це йдеться в повідомленні румунського Міноборони за 16 січня, пише "Європейська правда".

У відомстві пояснили, що "незалежний кандидат у президенти Румунії" нещодавно заявив, нібито військова база "Михаїл Когелнічану" буде використана як "ворота" для майбутнього конфлікту між НАТО і Росією.

Хоча імені кандидата не називають, але, вочевидь, ідеться про Келіна Джорджеску, відомого антизахідною риторикою.

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"Маніпуляції в публічному просторі на цю тему узгоджуються з дезінформаційними і пропагандистськими кампаніями, за допомогою яких Російська Федерація підтримує свої гібридні атаки проти країн-союзників", – йдеться у відповіді Міністерства оборони Румунії.

Там наголосили, що на авіабазі справді ведуться роботи з модернізації та розширення, покликані "значно поліпшити оперативні та навчальні можливості румунських і союзних ВПС у зміцненні полюса безпеки на східному фланзі Альянсу".

Інвестиції в розширення і модернізацію інфраструктури 57-ї військово-повітряної бази "Михаїл Когелнічану" були затверджені рішенням уряду Румунії в 2019 році та розраховані на 20 років.

Нагадаємо, одне з нещодавніх опитувань показало, що майже 90% громадян Румунії виступають проти виходу країни з НАТО.