Опитування показало, що майже 90% румунів проти виходу з НАТО

Переважна більшість громадян Румунії виступають проти виходу з Північноатлантичного Альянсу, засвідчило опитування румунської дослідницької фірми INSCOP.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Згідно з опитуванням, деталі якого будуть опубліковані наступного тижня, 88,1% румунів заявили, що не згодні з виходом Румунії з НАТО, і лише 8,1% хочуть, щоб Румунія покинула Альянс.

Директор INSCOP Ремус Штефуряк, який оприлюднив результати, зазначив, що опитування відбулось після скасування першого туру виборів президента Конституційним судом.

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"Найважливішим спостереженням є те, що розчарування (румунів. – Ред.) не пов'язане з прихильністю румунів до ЄС і НАТО. Воно зросло і дуже сильно після невдалих президентських виборів", – підкреслив він.

Штефуряк пояснив, що вирішив завчасно опублікувати результати опитування стосовно НАТО після того, як лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який брав участь у виборах президента, допустив вихід країни з Альянсу, якщо за це виступає більшість румунів.

В останні дні в Румунії відбуваються демонстрації проти перезапуску президентських виборів і на підтримку антизахідного кандидата Келіна Джорджеску, який переміг у скасованому першому турі.

Джорджеску відомий поширенням теорій змови та виступає проти членства Румунії в НАТО.

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