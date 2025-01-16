В Румынии опровергли заявление антизападного политика о подготовке к ударам по России

Министерство обороны Румынии назвало дезинформацией распространенные в интернете данные о якобы расширении и модернизации военной базы "Михаил Когелничану" для подготовки к ударам по России.

Об этом говорится в сообщении румынского Минобороны за 16 января, пишет "Европейская правда".

В ведомстве объяснили, что "независимый кандидат в президенты Румынии" недавно заявил, якобы военная база "Михаил Когелничану" будет использована как "ворота" для будущего конфликта между НАТО и Россией.

Хотя имени кандидата не называют, но, очевидно, речь идет о Келине Джорджеску, известного антизападной риторикой.

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"Манипуляции в публичном пространстве на эту тему согласуются с дезинформационными и пропагандистскими кампаниями, с помощью которых Российская Федерация поддерживает свои гибридные атаки против стран-союзников", – говорится в ответе Министерства обороны Румынии.

Там отметили, что на авиабазе действительно ведутся работы по модернизации и расширению, призванные "значительно улучшить оперативные и учебные возможности румынских и союзных ВВС в укреплении полюса безопасности на восточном фланге Альянса".

Инвестиции в расширение и модернизацию инфраструктуры 57-й военно-воздушной базы "Михаил Когелничану" были утверждены решением правительства Румынии в 2019 году и рассчитаны на 20 лет.

Напомним, один из недавних опросов показал, что почти 90% граждан Румынии выступают против выхода страны из НАТО.