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У Києві відкрилось посольство Албанії

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Новини — П'ятниця, 17 січня 2025, 22:21 — Олег Павлюк

Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані в пʼятницю, 17 січня, офіційно відкрили албанське посольство в Києві.

Про це повідомив Сибіга в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава МЗС наголосив, що посольство Албанії стало першим посольством, відкритим у Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – додав він.

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Про те, що Албанія відкриє посольство в Україні, вперше стало відомо ще у 2020 році – тоді ж, коли запрацювало посольство України в Албанії.

Албанський посол Ернан Філо вручив вірчі грамоти президенту Володимиру Зеленському в листопаді 2024 року.

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Албанія МЗС
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