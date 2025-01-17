У Києві відкрилось посольство Албанії

Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані в пʼятницю, 17 січня, офіційно відкрили албанське посольство в Києві.

Про це повідомив Сибіга в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава МЗС наголосив, що посольство Албанії стало першим посольством, відкритим у Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – додав він.

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Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 17, 2025

Про те, що Албанія відкриє посольство в Україні, вперше стало відомо ще у 2020 році – тоді ж, коли запрацювало посольство України в Албанії.

Албанський посол Ернан Філо вручив вірчі грамоти президенту Володимиру Зеленському в листопаді 2024 року.