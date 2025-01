У Києві відкрилось посольство Албанії

Міністри закордонних справ України та Албанії Андрій Сибіга та Іглі Хасані в пʼятницю, 17 січня, офіційно відкрили албанське посольство в Києві.

Про це повідомив Сибіга в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава МЗС наголосив, що посольство Албанії стало першим посольством, відкритим у Києві з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – додав він.

Реклама:

Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf