Албанія відкриє посольство в Україні

У найближчі місяці відкриються посольства України в Албанії та Албанії в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі із діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, повідомляє "Європейська правда".

"Наша мета – посилення двосторонньої співпраці України та Албанії. Ми вітаємо згоду албанської сторони на відкриття на її території українського посольства та готові затвердити відповідний запит, який ми отримали минулого місяця від Албанії. Сподіваємося на відкриття посольств у найближчі місяці", - сказав Гончарук.

Прем’єри також обговорили укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Албанією.

Раніше повідомлялося, що окрім посольства в Албанії Україна в 2020 році планує відкрити генеральне консульство у французькому Марселі і генеральне консульство в американському Г’юстоні.

Також повідомлялось, що уряд планує розширити мережу почесних консулів там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності.