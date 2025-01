В Киеве открылось посольство Албании

Министры иностранных дел Украины и Албании Андрей Сибига и Игли Хасани в пятницу, 17 января, официально открыли албанское посольство в Киеве.

Об этом сообщил Сибига в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава МИД подчеркнул, что посольство Албании стало первым посольством, открытым в Киеве с начала полномасштабного вторжения России.

"Это символ украинско-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", – добавил он.

Today in Kyiv, together with my colleague @IgliHasani, we inaugurated the Embassy of the Republic of Albania. The first embassy opening in Ukraine during Russia’s full-scale invasion. This is a symbol of Ukrainian-Albanian resilience, unity, and shared future in the EU and NATO. pic.twitter.com/DOCHUuwMOf