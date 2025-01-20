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Генсек НАТО привітав Трампа: разом ми зможемо досягти миру через силу

Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 21:10 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши на необхідності більших інвестицій Альянсу в оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте написав у X (Twitter).

Генсек НАТО відзначив, що з поверненням Дональда Трампа на посаду президента США "ми прискоримо оборонні витрати і виробництво".

"Щиро вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента США, а Джей Ді Венса – на посаді віцепрезидента. Разом ми зможемо досягти миру через силу – через НАТО!" – додав він.

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Дональд Трамп 20 січня склав присягу й став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль.

У своїй інавгураційній промові новий президент США оголосив про початок "золотої доби Америки", а також пообіцяв бути "миротворцем і обʼєднувачем".

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Рютте Трамп
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