Генсек НАТО привітав Трампа: разом ми зможемо досягти миру через силу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши на необхідності більших інвестицій Альянсу в оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте написав у X (Twitter).

Генсек НАТО відзначив, що з поверненням Дональда Трампа на посаду президента США "ми прискоримо оборонні витрати і виробництво".

"Щиро вітаю Дональда Трампа з інавгурацією на посаді 47-го президента США, а Джей Ді Венса – на посаді віцепрезидента. Разом ми зможемо досягти миру через силу – через НАТО!" – додав він.

