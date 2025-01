Генсек НАТО поздравил Трампа: вместе мы сможем достичь мира через силу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив необходимость больших инвестиций Альянса в оборону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте написал в X (Twitter).

Генсек НАТО отметил, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента США "мы ускорим оборонные расходы и производство".

"Искренне поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией на посту 47-го президента США, а Джей Ди Венса – в должности вице-президента. Вместе мы сможем достичь мира через силу – через НАТО!" – добавил он.

Реклама:

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength – through @NATO!