Зеленський прибув у Давос

Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

За його словами, Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі – це станеться о 15:30 за Києвом.

Також очікуються двосторонні переговори з лідерами країн, зустрічі з великим бізнесом та інші заходи.

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У Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них – понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Президент США Дональд Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою у четвер, 23 січня.

У Давосі вже виступила президентка Єврокомісії. Вона попередила про ризик "глобальних перегонів на виснаження" з використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи.

Нагадаємо, у березні 2022 року Давоський економічний форум заморозив відносини з Росією.