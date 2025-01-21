Зеленский прибыл в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

По его словам, Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме – это произойдет в 15:30 по Киеву.

Также ожидаются двусторонние переговоры с лидерами стран, встречи с крупным бизнесом и другие мероприятия.

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В Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них – более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.

Президент США Дональд Трамп не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью в четверг, 23 января.

В Давосе уже выступила президент Еврокомиссии. Она предупредила о риске "глобальных гонок на истощение" с использованием экономических инструментов, таких как санкции, экспортный контроль и тарифы.

Напомним, в марте 2022 года Давосский экономический форум заморозил отношения с Россией.