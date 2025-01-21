Парламент Словаччини розглядає ініціативу про недовіру уряду Фіцо

У парламенті Словаччини тривають дебати перед голосуванням за недовіру уряду Роберта Фіцо, ініційованим опозицією.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Для висловлення недовіри уряду Роберта Фіцо необхідно щонайменш 76 голосів депутатів.

На початку засідання виступав лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, обґрунтовуючи ініціативу опозиції. Він перелічив усі претензії до прем’єра, включно з візитом у Москву та заявами його соратників, які поставили питання про подальше членство Словаччини у ЄС і НАТО.

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Згодом взяв слово Роберт Фіцо, який почав говорити на свій захист. Серед іншого, він завив, що щоденно отримує листи з погрозами. Прем’єр у своєму виступі повторив думку, яку висловлював і раніше, що прийняття України у НАТО "створить передумови для Третьої світової".

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток, який представляє коаліційну партію "Голос", запевнив, що Словаччина залишається у ЄС і НАТО, але висловив думку, що політика США за адміністрації Трампа також зміниться, і невдовзі багато країн ЄС змінять ставлення до Росії.

Близько опівдня спікер оголосив перерву. Наступна частина засідання пройде у закритому режимі, попри протести опозиції.

Нагадаємо, минулої п’ятниці Міхал Шимечка з однопартійцями приїхав до Києва, під час цієї поїздки у нього була зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Фіцо після того звинуватив опозицію у "підлабузництві" перед Зеленським.

Читайте також його інтерв’ю "ЄвроПравді" "Фіцо вкотре бреше, але Словаччина – це не лише він".