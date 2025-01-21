Нідерланди направлять військові кораблі для участі в місії НАТО в Балтійському морі

Нідерланди направлять три військові кораблі для участі в новій місії НАТО Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Нідерландів.

Як зазначено у заяві, для участі в місії Baltic Sentry будуть направлені гідрографічне судно Luymes, яке наразі є флагманом Постійної протимінної групи НАТО, судно Tromp, а наступного тижня до місії приєднається судно Schiedam.

"Цим внеском ми демонструємо нашу рішучість активізувати наші зусилля. Ми заявляємо про свою присутність і пильність і тим самим забезпечуємо безпеку нашої підводної інфраструктури", – заявив командувач ВМС Нідерландів Рене Тас.

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Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Також лідери опублікували спільну заяву, де окреслили свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводних кабелів.