Нидерланды направят военные корабли для участия в миссии НАТО в Балтийском море

Нидерланды направят три военных корабля для участия в новой миссии НАТО Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая будет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Как отмечается в заявлении, для участия в миссии Baltic Sentry будут направлены гидрографическое судно Luymes, которое сейчас является флагманом Постоянной противоминной группы НАТО, судно Tromp, а на следующей неделе к миссии присоединится судно Schiedam.

"Этим вкладом мы демонстрируем нашу решимость активизировать наши усилия. Мы заявляем о своем присутствии и бдительности и тем самым обеспечиваем безопасность нашей подводной инфраструктуры", – заявил командующий ВМС Нидерландов Рене Тас.

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Напомним, после саммита балтийских государств-членов НАТО в Хельсинки генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Также лидеры опубликовали совместное заявление, где обозначили свой план действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводных кабелей.