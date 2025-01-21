Орбан набросился на Украину из-за прекращения транзита газа и грозится "дать отпор"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Украины прекратить транзит российского газа с начала 2025 года и заявил, что Будапешт может принять меры в ответ.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Братиславу во вторник, 21 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Орбан заявил, что Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров, тогда как ее решение угрожает Венгрии, Словакии и всему региону.

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", – заявил он.

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По мнению премьера Венгрии, "то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами, является неприемлемым".

Попутно Орбан заявил, что выступает против быстрого членства Украины в Европейском союзе – потому что это разорит венгерскую экономику – и НАТО, поскольку это приведет к войне Альянса с Россией.

Венгрия и Словакия в последнее время отметились рядом антиукраинских заявлений, связанных с прекращением действия контракта о транзите российского газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

А Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов.