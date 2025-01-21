У Бельгії відхилили позов проти глави Єврокомісії щодо закупівлі COVID-вакцин

Суд Бельгії відхилив позов проти очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн стосовно текстових повідомлень, якими вона обмінювалась із керівником компанії Pfizer під час переговорів щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Після початку пандемії COVID-19 у 2020 році ЄС швидко вжив заходів, щоб забезпечити країни-члени вакцинами для своїх громадян і резидентів у період масового глобального попиту на них.

Але багато аспектів закупівель Євросоюзом вакцин у їхнього ключового постачальника, Pfizer, трималися в таємниці, що призвело до звинувачень у недостатній прозорості та кількох судових розглядів.

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Позов у бельгійському місті Льєж подав колишній лобіст Фредерік Балдан, який стверджував, що текстові повідомлення між фон дер Ляєн та керівництвом Pfizer перевищили її повноваження і порушили кодекс поведінки Єврокомісії.

Єврокомісія не заперечує, що текстові повідомлення існували, але заявляє, що вони не були частиною переговорів про закупівлю вакцин і більше не є доступними.

До позову Балдана долучились різні антивакцинаторські групи, а також Угорщина та Польща.

Але у своєму рішенні суд Льєжа "визнав неприйнятним" низку скарг Балдана. За словами адвоката фон дер Ляєн Адрієна Массе, суд "визнав, що заявники були неправі в усіх відношеннях".

Інший позов, поданий виданням The New York Times проти Єврокомісії за те, що вона не оприлюднила текстові повідомлення, незважаючи на запит про свободу інформації, ще розглядається Судом Європейського Союзу в Люксембурзі.