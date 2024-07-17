Суд ЄС: Єврокомісія повинна розкрити деталі контрактів на COVID-вакцини

Суд ЄС ухвалив рішення у справі щодо прозорості контрактів Євросоюзу з виробниками вакцин від коронавірусу та вирішив, що Єврокомісія невиправдано приховала від громадськості частину положень.

Про це повідомила пресслужба суду, пише "Європейська правда".

Суд ЄС вирішив, що Єврокомісія повинна була би надати більший доступ до деталей контрактів на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Це стало результатом розгляду позову, ініційованого окремими депутатами Європарламенту і приватними особами після того, як Єврокомісія на їхній запит надала лише частковий доступ до тексту документів, а частину деталей залишили закритими з комерційних причин чи міркувань приватності.

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Суд дійшов висновку, що Єврокомісія не довела необхідність з комерційних інтересів обмежити доступ до положень щодо відшкодувань у разі дефектів продукції та ще декількох розділів, включно положеннями про донацію чи перепродаж вакцин.

Суд також визнав невиправданим приховування деталей про перемовників від ЄС за цими контрактами, оскільки лише знаючи імена та посади цих членів команди зацікавлена громадськість могла оцінювати, чи не було у них конфлікту інтересів.

Рішення з’явилося у переддень голосування у Європарламенті 18 липня, коли євродепутати – щонайменш 361 – мають затвердити фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.

Також у грудні 2023 року Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії, яким дозволили "ковідну" держпідтримку Air France.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року неофіційно повідомляли, що країни ЄС викинули щонайменше 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених у розпал пандемії, що коштувало платникам податків приблизно 4 мільярди євро.