В Бельгии отклонили иск против главы Еврокомиссии по закупке COVID-вакцин

Суд Бельгии отклонил иск против руководительницы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно текстовых сообщений, которыми она обменивалась с руководителем компании Pfizer во время переговоров по закупке вакцин против COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

После начала пандемии COVID-19 в 2020 году ЕС быстро принял меры, чтобы обеспечить страны-члены вакцинами для своих граждан и резидентов в период массового глобального спроса на них.

Но многие аспекты закупок Евросоюзом вакцин у их ключевого поставщика, Pfizer, держались в тайне, что привело к обвинениям в недостаточной прозрачности и нескольким судебным разбирательствам.

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Иск в бельгийском городе Льеж подал бывший лоббист Фредерик Балдан, который утверждал, что текстовые сообщения между фон дер Ляйен и руководством Pfizer превысили ее полномочия и нарушили кодекс поведения Еврокомиссии.

Еврокомиссия не отрицает, что текстовые сообщения существовали, но заявляет, что они не были частью переговоров о закупке вакцин и больше не являются доступными.

К иску Балдана присоединились различные антивакцинаторские группы, а также Венгрия и Польша.

Но в своем решении суд Льежа "признал неприемлемым" ряд жалоб Балдана. По словам адвоката фон дер Ляйен Адриена Массе, суд "признал, что заявители были неправы во всех отношениях".

Другой иск, поданный изданием The New York Times против Еврокомиссии за то, что она не обнародовала текстовые сообщения, несмотря на запрос о свободе информации, еще рассматривается Судом Европейского Союза в Люксембурге.