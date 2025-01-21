Підлягає ратифікації: в ОПУ розповіли деталі 10-річної угоди з Албанією

Підписана з Албанією десятирічна угода про співробітництво та взаємну підтримку підлягатиме ратифікації та закріплює підтримку України протягом усього терміну дії.

Про це написав заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Жовква відзначив, що угода з Албанією була укладена в межах декларації "Групи семи" про підтримку України та є вже 28-ою також угодою.

"Закріплено, що Албанія вже зробила значні військові внески для України як на двосторонньому рівні, так і в межах багатосторонніх форматів, і продовжуватиме задовольняти найбільш нагальні потреби України так само, як і в 2022–2024 роках протягом 10 років дії Угоди", – зазначив він.

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Серед положень угоди він виокремив можливість закриття Албанією портів для російських суден "до відновлення територіальної цілісності України та встановлення справедливого і тривалого миру", а також пріоритетну підтримку Харкова з боку Тирани.

"Окрім того, це третя подібна угода, яка підлягає ратифікації обома країнами, а отже, є юридично обов’язковою як для України, так і для Албанії!" – наголосив заступник глави ОПУ.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку у вівторок, 21 січня.

Албанія в межах угоди долучиться до так званої коаліції винищувачів і допоможе з підготовкою українських льотчиків.