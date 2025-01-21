Подлежит ратификации: в ОПУ рассказали детали 10-летнего соглашения с Албанией

Подписанное с Албанией десятилетнее соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке подлежит ратификации и закрепляет поддержку Украины в течение всего срока действия.

Об этом написал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Жовква отметил, что соглашение с Албанией было заключено в рамках декларации "Группы семи" о поддержке Украины и является уже 28-м также соглашением.

"Закреплено, что Албания уже сделала значительные военные взносы для Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов, и будет продолжать удовлетворять наиболее насущные потребности Украины так же, как и в 2022-2024 годах в течение 10 лет действия Соглашения", – отметил он.

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Среди положений соглашения он выделил возможность закрытия Албанией портов для российских судов "до восстановления территориальной целостности Украины и установления справедливого и длительного мира", а также приоритетную поддержку Харькова со стороны Тираны.

"Кроме того, это третье подобное соглашение, которое подлежит ратификации обеими странами, а следовательно, является юридически обязательным как для Украины, так и для Албании!" – подчеркнул заместитель главы ОПУ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке во вторник, 21 января.

Албания в рамках соглашения присоединится к так называемой коалиции истребителей и поможет с подготовкой украинских летчиков.