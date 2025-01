Україна та Албанія уклали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама у вівторок, 21 січня, підписали двосторонню угоду про довгострокове співробітництво та підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у X (Twitter).

Угода про співробітництво та підтримку між Україною та Албанією розрахована на 10 років і складається з пʼяти частин: безпека та оборона; політична співпраця; гуманітарна допомога; співпраця на випадок майбутнього нападу Росії; та прикінцеві положення.

Повний текст угоди був опублікований на сайті Офісу президента.

I met with the Prime Minister of Albania, @ediramaal, in Davos. We signed an agreement on long-term cooperation and support between our countries.



Albania has been providing military and humanitarian assistance to Ukraine since the beginning of the full-scale invasion and it… pic.twitter.com/HMNSdeqmnX