Глава Єврокомісії завчасно привітала нового премʼєра Ірландії з призначенням

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн випадково опублікувала допис із привітанням нового премʼєр-міністра Ірландії Міхола Мартіна ще до того, як його кандидатуру затвердив парламент.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернув увагу ірландський депутат Пол Мерфі.

У своєму X (Twitter) Мерфі виклав скриншот допису фон дер Ляєн, у якому вона вітає Мартіна з призначенням на посаду премʼєра Ірландії та "розраховує на роботу з ним".

Допис, опублікований близько 15:00 за Києвом, був пізніше видалений.

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No, no congratulations to him, up the nurses https://t.co/Mbb65BvTvV pic.twitter.com/gtdWn46DC3 – Paul Murphy 🏳️‍⚧️ (@paulmurphy_TD) January 22, 2025

Ірландський парламент у середу, 22 січня, зібрався для голосування за новий коаліційний уряд, до якого увійшли найбільші правоцентристські партії "Фіанна Файл" і "Фіне Гел" та сім незалежних депутатів.

Мартін, лідер "Фіанна Файл", має очолити уряд Ірландії на наступні три роки, після чого ця посада перейде до лідера "Фіне Гел" Саймона Гарріса.

Але порядок денний засідання парламенту Ірландії був порушений спільним протестом опозиції проти рішення надати час для виступів чотирьом незалежним депутатам, які підтримують уряд.

У результаті спікерка парламенту Верона Мерфі оголосила перерву в засіданні, аби фракції змогли узгодити подальшу роботу.

Більше про результати останніх парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".