Глава Єврокомісії завчасно привітала нового премʼєра Ірландії з призначенням

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн випадково опублікувала допис із привітанням нового премʼєр-міністра Ірландії Міхола Мартіна ще до того, як його кандидатуру затвердив парламент.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернув увагу ірландський депутат Пол Мерфі.

У своєму X (Twitter) Мерфі виклав скриншот допису фон дер Ляєн, у якому вона вітає Мартіна з призначенням на посаду премʼєра Ірландії та "розраховує на роботу з ним".

Допис, опублікований близько 15:00 за Києвом, був пізніше видалений.

