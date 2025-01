Глава Еврокомиссии заблаговременно поздравила нового премьера Ирландии с назначением

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен случайно опубликовала пост с поздравлением нового премьер-министра Ирландии Михола Мартина еще до того, как его кандидатуру утвердил парламент.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание ирландский депутат Пол Мерфи.

В своем X (Twitter) Мерфи выложил скриншот поста фон дер Ляйен, в котором она поздравляет Мартина с назначением на должность премьера Ирландии и "рассчитывает на работу с ним".

Сообщение, опубликованное около 15:00 по Киеву, позже было удалено.

