Глава Еврокомиссии заблаговременно поздравила нового премьера Ирландии с назначением

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен случайно опубликовала пост с поздравлением нового премьер-министра Ирландии Михола Мартина еще до того, как его кандидатуру утвердил парламент.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратил внимание ирландский депутат Пол Мерфи.

В своем X (Twitter) Мерфи выложил скриншот поста фон дер Ляйен, в котором она поздравляет Мартина с назначением на должность премьера Ирландии и "рассчитывает на работу с ним".

Сообщение, опубликованное около 15:00 по Киеву, позже было удалено.

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No, no congratulations to him, up the nurses https://t.co/Mbb65BvTvV pic.twitter.com/gtdWn46DC3 – Paul Murphy 🏳️‍⚧️ (@paulmurphy_TD) January 22, 2025

Ирландский парламент в среду, 22 января, собрался для голосования за новое коалиционное правительство, в которое вошли крупнейшие правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Фине Гэл" и семь независимых депутатов.

Мартин, лидер "Фианна Файл", должен возглавить правительство Ирландии на следующие три года, после чего эта должность перейдет к лидеру "Фине Гэл" Саймону Гаррису.

Но повестка дня заседания парламента Ирландии была нарушена общим протестом оппозиции против решения предоставить время для выступлений четырем независимым депутатам, поддерживающим правительство.

В результате спикер парламента Верона Мерфи объявила перерыв в заседании, чтобы фракции смогли согласовать дальнейшую работу.

Больше о результатах последних парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".