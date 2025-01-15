В Ірландії зміниться премʼєр після формування коаліції

Премʼєр-міністром Ірландії наступні майже три роки стане Міхол Мартін – лідер партії "Фіанна Файл", яка входитиме до майбутньої коаліції.

Про це сам Мартін сказав в інтервʼю RTÉ, повідомляє "Європейська правда".

Лідер "Фіанна Файл" підтвердив, що "абсолютно налаштований" очолити ірландський уряд до листопада 2027 року.

"Я знаю, що перед виборами було багато спекуляцій, які мене трохи розчарували, тому що я зосередився на тому, щоб стати головою уряду. Сподіваюся, наступного тижня це станеться, бо не хочу загадувати наперед", – сказав він.

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Мартін також пообіцяв зробити все можливе, щоб реалізувати програму уряду та "зробити життя людей кращим".

Досі уряд Ірландії з весни 2024 року очолював лідер правоцентристської партії "Фіне Гел" Саймон Гарріс. Вона і "Фіанна Файл" разом із сімома незалежними депутатами домовились про формування уряду.

"Фіанна Файл" та "Фіне Гел" і раніше входили до коаліції разом із "Зеленими", але після виборів 29 листопада 2024 року "Зелені" не потрапили до парламенту, а іншим двом партіям не вистачило одного голосу для більшості.

Партії сподівались підписати угоду до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа наступного тижня, позаяк його обіцянки знизити корпоративний податок і запровадити тарифи становлять потенційно серйозну загрозу для ірландської економіки, орієнтованої на міжнародні компанії.

Більше про результати парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".