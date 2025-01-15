В Ірландії домовились про формування коаліції

Дві найбільші партії парламенту Ірландії, правоцентристські "Фіанна Файл" та "Фіне Гел", разом із групою незалежних депутатів домовились про формування урядової коаліції.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

За словами представника "Фіанна Файл" на коаліційних переговорах Джеймса Лоулесса, до коаліції увійдуть девʼять незалежних депутатів, що забезпечить їй 95 голосів за мінімально необхідних 87.

Згідно з умовами коаліційної угоди, деталі якої мають бути оприлюднені пізніше в середу, двоє незалежних депутатів увійдуть до нового уряду як молодші міністри.

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Очікується, що премʼєром Ірландії щонайменше до листопада 2027 року буде очільник "Фіанна Файл" Міхол Мартін, чия партія отримала найбільше мандатів у парламенті.

Якщо коаліційну угоду схвалять дві правоцентристські партії та незалежні депутати, новий уряд Ірландії зможе почати роботу до наступної середи, 22 січня.

Нагадаємо, "Фіанна Файл" і "Фіне Гел" на виборах до парламенту Ірландії 29 листопада здобули 86 із мінімально необхідних для більшості 87 мандатів.

Партії сподівались підписати угоду до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа наступного тижня, позаяк його обіцянки знизити корпоративний податок і запровадити тарифи становлять потенційно серйозну загрозу для ірландської економіки, орієнтованої на міжнародні компанії.

Більше про результати парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".