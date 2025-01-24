РФ вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України для завершення війни

Заступник глави МЗС Росії Александр Грушко заявив, що відмова від вступу України до НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, є одним із ключових для Росії елементів для врегулювання російсько-української війни.

Грушка цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Грушко заявив, що потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й будемо наполягати на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", – сказав він телеканалу "Россия-24"

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Він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено на найвищому рівні намір Альянсу прийняти Україну і Грузію.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, стійкого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", – сказав Грушко.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Бухаресті в 2008 році Україні і Грузії відмовили у наданні ПДЧ щодо членства в Альянсі, але саміт в декларації сказав, що Україна та Грузія одного дня таки будуть членами НАТО.

Тим часом президент Володимир Зеленський впевнений, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.