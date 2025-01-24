РФ требует отозвать решение НАТО в Бухаресте по Украине для завершения войны

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ от вступления Украины в НАТО, который был обещан Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, является одним из ключевых для России элементов для урегулирования российско-украинской войны.

Грушко цитирует российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

"Для нас это один из ключевых элементов возможной договоренности по конфликту в Украине, это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий международно-правовых, которые бы делали невозможным в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это также стало политикой самого альянса", – сказал он телеканалу "Россия-24"

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Он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором было закреплено на самом высоком уровне намерение Альянса принять Украину и Грузию.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас, когда мы говорим о необходимости достижения жизнеспособного, устойчивого, железобетонного урегулирования конфликта в Украине и вокруг нее", – сказал Грушко.

Напомним, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украине и Грузии отказали в предоставлении ПДЧ относительно членства в Альянсе, но саммит в декларации сказал, что Украина и Грузия однажды таки будут членами НАТО.

Между тем президент Владимир Зеленский уверен, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.