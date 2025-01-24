Вірменія назвала малоймовірною розморозку свого членства в ОДКБ

Служба зовнішньої розвідки Вірменії вважає малоймовірним, що у 2025 році з’являться підстави для розморозки членства країни в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це йдеться у звіті вірменської розвідки, який наводить Armenpress, повідомляє "Європейська правда".

У звіті зазначено, що нездатність ОДКБ реагувати на проблеми на Південному Кавказі, які є статутними цілями організації, найімовірніше, не зміниться у 2025 році.

У Службі зовнішньої розвідки Вірменії наголосили, що авторитет структури безпеки й надалі піддаватиметься значному сумніву і буде для інших держав-членів джерелом для міркувань.

Реклама:

У вересні минулого року вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".

Як пояснював Пашинян, Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки і бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

Читайте також: Втеча з російських "обіймів": як Вірменія розпочинає шлях до членства в ЄС.