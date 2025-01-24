Армения назвала маловероятной разморозку своего членства в ОДКБ

Служба внешней разведки Армении считает маловероятным, что в 2025 году появятся основания для разморозки членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом говорится в отчете армянской разведки, который приводит Armenpress, сообщает "Европейская правда".

В отчете указано, что неспособность ОДКБ реагировать на проблемы на Южном Кавказе, которые являются уставными целями организации, скорее всего, не изменится в 2025 году.

В Службе внешней разведки Армении отметили, что авторитет структуры безопасности и в дальнейшем будет подвергаться значительному сомнению и будет для других государств-членов источником для размышлений.

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В сентябре прошлого года армянский премьер Никол Пашинян заявил, что его страна заморозила свое участие в ОДКБ "на всех уровнях".

Как объяснял Пашинян, Ереван имеет слишком много вопросов к контролируемой РФ Организации договора коллективной безопасности и видит причины считать ее угрозой для армянской государственности.

Он также не стал исключать, что Армения возьмет курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это.

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