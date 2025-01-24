В Конгрессе США предлагают разрешить Трампу переизбраться в стиле Путина

Республиканец Палаты представителей Энди Оглс предложил изменить Конституцию США, чтобы позволить Дональду Трампу переизбраться на третий президентский срок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Внесенное Оглсом законодательное предложение предусматривает изменение принятой в 1947 году 22-й поправки к Конституции, которая установила ограничение в два срока для президентов США.

В редакции республиканского законодателя речь идет об ограничении на три президентских срока США, причем президент не может находиться в должности более двух сроков подряд.

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Как объясняет Оглс, его поправка позволит Трампу находиться на посту три срока, "гарантируя, что мы сможем поддерживать смелое лидерство, в котором так отчаянно нуждается наша нация".

Изменение Конституции США требует поддержки не менее двух третей членов обеих палат Конгресса, а также одобрения законодательными органами трех четвертей (38) всех штатов.

Последний раз Конституция была изменена в 1992 году, когда в нее добавили 27-ю поправку о регулировании зарплат членов Конгресса. Таким образом, шансы на принятие предложения конгрессмена-республиканца минимальны.

Отметим, что аналогичную Энди Оглсу инициативу в свое время ввели в России: в 2020 году там приняли поправки в Конституцию, которые "обнулили" президентские сроки Владимира Путина и формально позволили ему оставаться "президентом" до 2030 года.

Ранее Оглс также внес в Конгресс США законопроект, который должен дать Трампу право вести переговоры о "покупке" Гренландии.