Страны Балтии заявили, что готовы к отключению от общей с РФ энергосистемы

В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что к отключению стран от российской электросистемы и подключению к системе Западной Европы все готово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии обещают работать совместно, чтобы повысить гибкость электроэнергетической системы и позаботиться о защите инфраструктуры, когда страны окончательно подключатся к европейским сетям 9 февраля.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, после синхронизации страны Балтии станут сильнее, поскольку будут связаны со своими партнерами в Европе, а "энергетику больше не будут использовать как оружие".

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"Наши системы будут работать на той же частоте, что и системы наших надежных партнеров. У нас также будут системы оценки частот, и наши операторы передающих сетей будут координировать каждый шаг. Это повысит безопасность наших систем", – заявил Вайчюнас.

Министр по вопросам климата Эстонии Йоко Алендер отметила, что потребители не заметят синхронизации.

"Процесс спланирован таким образом, что люди его не заметят... их лампочки даже не мигнут", – сказала Алендер.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис также заверил, что страны готовы к различным сценариям.

Напомним, в июле министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.