Норвегія за час повномасштабної війни допомогла евакуювати 3000 українських пацієнтів

За час повномасштабної війни Росії проти України Норвегія у рамках європейського проєкту евакуації для українських пацієнтів допомогла перевезти до лікарень у Європі близько 3 тисяч пацієнтів і їхніх близьких.

Як пише "Європейська правда", про такі підсумки повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

За участю норвезьких спецлітаків з 2022 року до європейських лікарень у 10 різних країнах перевезли біля 3000 українських пацієнтів та їхніх близьких.

Norway has now evacuated 3000 Ukrainian patients and their next of kin to hospitals in ten different countries in Europe since 2022🇺🇦



This is possible thanks to a good cooperation between@Forsvaret_no and @SAS✈️#StrongerTogether pic.twitter.com/K994clkNih Реклама: January 27, 2025

У відомстві нагадали, що у проєкті співпрацюють Міноборони та "Скандинавські авіалінії".

За перший рік проєкту евакуювали близько 1500 пацієнтів.

Медична евакуація здійснюється завдяки співпраці низки відомств. Збройні сили Норвегії мають спеціальну угоду із SAS, за якою літак переобладнали у "літаючу швидку" з усім необхідним обладнанням. Польоти та обслуговування здійснюють співробітники авіакомпанії, а медичною частиною займаються Збройні сили.

Українці, яких везуть на лікування в інші країни Європи, спершу прибувають до спеціального хабу у Польщі і там очікують своєї черги на спецрейс до місця лікування.

Це люди різного віку, найчастіше – з тяжкими пораненнями внаслідок війни та з онкологічними захворюваннями.