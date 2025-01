Норвегія за час повномасштабної війни допомогла евакуювати 3000 українських пацієнтів

За час повномасштабної війни Росії проти України Норвегія у рамках європейського проєкту евакуації для українських пацієнтів допомогла перевезти до лікарень у Європі близько 3 тисяч пацієнтів і їхніх близьких.

Як пише "Європейська правда", про такі підсумки повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

За участю норвезьких спецлітаків з 2022 року до європейських лікарень у 10 різних країнах перевезли біля 3000 українських пацієнтів та їхніх близьких.

Norway has now evacuated 3000 Ukrainian patients and their next of kin to hospitals in ten different countries in Europe since 2022🇺🇦



This is possible thanks to a good cooperation between@Forsvaret_no and @SAS✈️#StrongerTogether pic.twitter.com/K994clkNih

