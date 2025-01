Норвегия за время полномасштабной войны помогла эвакуировать 3000 украинских пациентов

За время полномасштабной войны России против Украины Норвегия в рамках европейского проекта эвакуации для украинских пациентов помогла перевезти в больницы в Европе около 3 тысяч пациентов и их близких.

Как пишет "Европейская правда", о таких итогах сообщили в Министерстве обороны Норвегии.

При участии норвежских спецсамолетов с 2022 года в европейские больницы в 10 разных странах перевезли около 3000 украинских пациентов и их близких.

Norway has now evacuated 3000 Ukrainian patients and their next of kin to hospitals in ten different countries in Europe since 2022🇺🇦



This is possible thanks to a good cooperation between@Forsvaret_no and @SAS✈️#StrongerTogether pic.twitter.com/K994clkNih

Реклама: