Сибіга та глава МЗС Угорщини провели зустріч у штаб-квартирі НАТО

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що зустрівся у п’ятницю з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Брюсселі.

Про це Сійярто написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Сибіга та Сійярто перебувають у штаб-квартирі НАТО, де проходить дводенна зустріч міністрів закордонних справ держав Альянсу.

"Чергова зустріч з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, як і раніше, зараз і в майбутньому ми будемо відстоювати інтереси угорців Закарпаття", – написав угорський міністр, не надавши додаткових деталей переговорів.

фото з facebook-сторінки Петера Сійярто

Своєю чергою Сибіга зазначив, що на зустрічі із Сійярто йшлося про "шляхи вирішення проблем у наших двосторонніх відносинах".

Він додав, що Україна зацікавлена в пошуку рішень, а не перешкод.

Очільники зовнішньополітичних відомств домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між українською та угорською командами наступного тижня.

"Як два сусіди, обидві наші держави заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток", – додав Сибіга.

Напередодні, 3 квітня, глава МЗС Угорщини публічно запросив українського колегу до зустрічі в Брюсселі, і також він звинуватив його у зриві попередніх переговорів, які нібито мали відбутися минулого тижня, але були "скасовані" Україною.

Сибіга публічно відповів згодою на переговори з угорським колегою, але м’яко дорікнув на те, що той сказав неправду про їхню домовленість.

Джерела "ЄП" підтвердили, що не існувало домовленості про зустріч минулого тижня, тож не було і її "скасування", як стверджує угорський міністр.

Варто нагадати, що Сійярто минулого тижня вчергове відвідав Москву з дводенним візитом – 13-й раз з початку великої війни. Натомість від поїздок до Києва угорський міністр відмовляється.