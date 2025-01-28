Польща та Канада підписали угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики

У вівторок, 28 січня, Польща та Канада підписали угоду, яка забезпечує правову основу для більш інтенсивної співпраці в галузі ядерної енергетики.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, Польща, яка намагається зменшити свою залежність від вугілля, обрала компанію Westinghouse Electric для будівництва своєї першої атомної електростанції на узбережжі Балтійського моря, але фінансування все ще не повністю узгоджене.

Відтак 28 січня дві країни підписали угоду, яка забезпечує правову основу для більш інтенсивної співпраці в галузі ядерної енергетики.

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"Канада є основним постачальником технологій для першої польської АЕС – Westinghouse належить канадським компаніям. Співпраця щодо малих ядерних реакторів також дуже важлива", – заявив Туск.

У жовтні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

22 вересня 2024 року Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.

Варшава планує побудувати свою першу атомну електростанцію на узбережжі Балтійського моря до 2033 року. Будівництво має розпочатися у 2026 році.

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