Каллас і новий держсекретар США обговорили війну в Україні та Китай

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у вівторок, 28 січня, провела телефонну розмову з новим державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, у неї з Рубіо відбулась "гарна розмова".

"Ми обговорили глобальні питання, в яких ЄС і США мають однакові інтереси, зокрема війну Росії в Україні, зловмисний вплив Ірану та виклики, що постають перед Китаєм", – зазначила вона.

