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У ЄС налаштовані підтримувати контакти зі США попри заяви щодо Гренландії

Новини — Понеділок, 27 січня 2025, 18:51 — Олег Павлюк

Європейський Союз має намір співпрацювати з новою адміністрацією у США з питань, які становлять спільний інтерес, на тлі заяв Дональда Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 27 січня, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Каллас зазначила, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в понеділок обговорили відносини зі США і те, який вигляд може мати співпраця з новою адміністрацією Трампа.

"Очевидно, що ми, Європа, сильні, коли ми разом, обʼєднані та підтримуємо одне одного в різних бідах, які можуть спіткати держави-члени. Але також важливо, що США – наш важливий союзник, і нам потрібно з ними співпрацювати з деяких питань", – додала вона.

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Топдипломатка ЄС не відповіла прямо на питання про те, як у Євросоюзі сприймають заяви Трампа стосовно Гренландії, але зауважила, що в Брюсселі готуються до нового формату переговорів зі США.

Прем’єрка Данії нагадала Трампу про міцні зв’язки на тлі суперечки навколо Гренландії

"Думаю, всім зрозуміло, що нова адміністрація використовує транзакційний підхід. Це означає постійні переговори з різних питань. А отже, нам теж потрібно використовувати цей підхід", – зауважила Каллас.

Вона також сказала, що передала новому державному секретарю Марко Рубіо запрошення на Раду закордонних справ ЄС, аби він "пояснив погляди США".

"Я також готова відвідати Вашингтон якнайшвидше", – запевнила посадовиця.

Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

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Кая Каллас Трамп
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