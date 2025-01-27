У ЄС налаштовані підтримувати контакти зі США попри заяви щодо Гренландії

Європейський Союз має намір співпрацювати з новою адміністрацією у США з питань, які становлять спільний інтерес, на тлі заяв Дональда Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на пресконференції в Брюсселі в понеділок, 27 січня, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Каллас зазначила, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в понеділок обговорили відносини зі США і те, який вигляд може мати співпраця з новою адміністрацією Трампа.

"Очевидно, що ми, Європа, сильні, коли ми разом, обʼєднані та підтримуємо одне одного в різних бідах, які можуть спіткати держави-члени. Але також важливо, що США – наш важливий союзник, і нам потрібно з ними співпрацювати з деяких питань", – додала вона.

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Топдипломатка ЄС не відповіла прямо на питання про те, як у Євросоюзі сприймають заяви Трампа стосовно Гренландії, але зауважила, що в Брюсселі готуються до нового формату переговорів зі США.

"Думаю, всім зрозуміло, що нова адміністрація використовує транзакційний підхід. Це означає постійні переговори з різних питань. А отже, нам теж потрібно використовувати цей підхід", – зауважила Каллас.

Вона також сказала, що передала новому державному секретарю Марко Рубіо запрошення на Раду закордонних справ ЄС, аби він "пояснив погляди США".

"Я також готова відвідати Вашингтон якнайшвидше", – запевнила посадовиця.

Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова. Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю" для світової безпеки.

Нещодавно ЗМІ повідомили про жорстку телефонну розмову Трампа з премʼєркою Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона наполягала на тому, що Гренландія не продається.

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