Джонсон обіцяє розслідування у Палаті представників щодо спецкомітету з подій 6 січня

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, соратник обраного президента Дональда Трампа, обіцяє розслідування Палати стосовно діяльності спеціального слідчого комітету стосовно подій 6 січня 2021 року під Капітолієм.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Заява Джонсона пролунала у його коментарях до нагородження президентом Джо Байденом двох членів Конгресу – Ліз Чіні і Бенні Томпсона – які входили до комітету стосовно подій 6 січня.

Джонсон заявив, що Байден "нерозумно дає нагороди членам Конгресу, які умисно й неодноразово брехали американському народу", маючи на увазі діяльність слідчого спецкомітету.

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"Комітет зманіпулював доказами і знищив їх, він створив фейковий наратив, усе це з метою судити Трампа… Будьте певні: республіканці у Палаті представників продовжать наше розслідування щодо діяльності цього корумпованого комітету, і воно буде мати повноцінне фінансування", – заявив спікер.

Перед тим у грудні республіканці видали доповідь про "недоліки і політизацію" спецкомітету щодо подій 6 січня та заявили у ній, що комітет політизовано використали для звинувачення Трампа і рекомендували почати кримінальне розслідування щодо Ліз Чіні, яка була у його керівництві.

Нагадаємо, Трамп висловив цілковиту підтримку спікеру Майку Джонсону за кілька днів до голосування в Палаті представників у п'ятницю щодо обрання нового спікера.

Раніше Майк Джонсон заявив, що республіканці готові виконувати програму новообраного президента країни Дональда Трампа та акцентував, що вони будуть "більш підготовленими", ніж під час його першої каденції.