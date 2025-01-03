Джонсон обещает расследование в Палате представителей по спецкомитету по событиям 6 января

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, соратник избранного президента Дональда Трампа, обещает расследование Палаты относительно деятельности специального следственного комитета по событиям 6 января 2021 года под Капитолием.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Заявление Джонсона прозвучало в его комментариях к награждению президентом Джо Байденом двух членов Конгресса – Лиз Чини и Бенни Томпсона – которые входили в комитет по событиям 6 января.

Джонсон заявил, что Байден "глупо дает награды членам Конгресса, которые умышленно и неоднократно лгали американскому народу", имея в виду деятельность следственного спецкомитета.

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"Комитет манипулировал доказательствами и уничтожил их, он создал фейковый нарратив, все это с целью судить Трампа... Будьте уверены: республиканцы в Палате представителей продолжат наше расследование деятельности этого коррумпированного комитета, и оно будет иметь полноценное финансирование", – заявил спикер.

Перед тем в декабре республиканцы выдали доклад о "недостатках и политизации" спецкомитета по событиям 6 января и заявили в нем, что комитет политизировано использовали для обвинения Трампа и рекомендовали начать уголовное расследование в отношении Лиз Чини, которая была в его руководстве.

Напомним, Трамп выразил полную поддержку спикеру Майку Джонсону за несколько дней до голосования в Палате представителей в пятницу по избранию нового спикера.

Ранее Майк Джонсон заявил, что республиканцы готовы выполнять программу новоизбранного президента страны Дональда Трампа, и акцентировал, что они будут "более подготовленными", чем во время его первой каденции.