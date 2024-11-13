Спікер Джонсон запевнив, що республіканці "готові виконати" порядок денний Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці "готові виконувати" нову програму новообраного президента країни Дональда Трампа, та акцентував, що вони будуть "більш підготовленими", ніж під час його першої каденції.

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає "Європейська правда".

Джонсон наголосив, що "не можна гаяти часу", перш ніж розпочнеться робота над програмою Трампа "Америка понад усе", яка передбачає захист південного кордону, демонстрацію сили на світовій арені та припинення "радикальної гендерної ідеології".

Агентство зазначило, що спікер Джонсон очікує, що республіканці очолять об'єднаний уряд, хоча про контроль над Палатою представників ще рано говорити.

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"Ми готові виконати місію Америки. Ми будемо готові з першого дня", – сказав Джонсон.

Трамп зустрінеться з Джонсоном у Капітолії в середу, 13 листопада, а також на вихідних у резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Незадовго до американських виборів писали, що республіканці в обох палатах Конгресу США починають готувати свій порядок денний на "перші 100 днів" Трампа на випадок його перемоги.

А сам Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана та ввійшов до складу Палати представників наступного скликання.