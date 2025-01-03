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Глава МЗС Литви показав наслідки російського обстрілу почесного консульства у Херсоні

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Новини — П'ятниця, 3 січня 2025, 18:31 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав наслідки російського обстрілу литовського почесного консульства у Херсоні і закликав надати Україні більшу підтримку для перемоги.

Про це глава МЗС Литви написав у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю 

Міністр опублікував фото наслідків обстрілу почесного консульства Литви в Херсоні, зазначивши, що таке "новорічне привітання" передала Росія.

"Така жорстокість і руйнування повинні припинитися. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги", – заявив Будрис.

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Нагадаємо, російські окупанти 3 січня атакували балістикою Чернігів, на околицях міста повідомляють про вибухи. В ОВА повідомили про значні руйнування кількох будинків та одну загиблу людину. 

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Литва
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