Глава МЗС Литви показав наслідки російського обстрілу почесного консульства у Херсоні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис показав наслідки російського обстрілу литовського почесного консульства у Херсоні і закликав надати Україні більшу підтримку для перемоги.

Про це глава МЗС Литви написав у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю

Міністр опублікував фото наслідків обстрілу почесного консульства Литви в Херсоні, зазначивши, що таке "новорічне привітання" передала Росія.

"Така жорстокість і руйнування повинні припинитися. Ми повинні надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей, необхідних їй для перемоги", – заявив Будрис.

This is the aftermath at the Lithuanian Honorary Consulate in #Kherson following Russia's New Year "greetings."



Such brutality and destruction must end. We must provide #Ukraine with more air defense& other capabilities it needs for victory. pic.twitter.com/FYRxyAeZpt