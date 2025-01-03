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Глава МИД Литвы показал последствия российского обстрела почетного консульства в Херсоне

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Новости — Пятница, 3 января 2025, 18:31 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия российского обстрела литовского почетного консульства в Херсоне и призвал предоставить Украине большую поддержку для победы.

Об этом глава МИД Литвы написал в соцсети Х (Twitter) в пятницу

Министр опубликовал фото последствий обстрела почетного консульства Литвы в Херсоне, отметив, что такое "новогоднее поздравление" передала Россия.

"Такая жестокость и разрушения должны прекратиться. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы", – заявил Будрис.

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Напомним, российские оккупанты 3 января атаковали баллистикой Чернигов, в окрестностях города сообщают о взрывах. В ОВА сообщили о значительных разрушениях нескольких домов и одном погибшем человеке.

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Литва
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