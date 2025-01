Глава МИД Литвы показал последствия российского обстрела почетного консульства в Херсоне

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия российского обстрела литовского почетного консульства в Херсоне и призвал предоставить Украине большую поддержку для победы.

Об этом глава МИД Литвы написал в соцсети Х (Twitter) в пятницу

Министр опубликовал фото последствий обстрела почетного консульства Литвы в Херсоне, отметив, что такое "новогоднее поздравление" передала Россия.

"Такая жестокость и разрушения должны прекратиться. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых ей для победы", – заявил Будрис.

This is the aftermath at the Lithuanian Honorary Consulate in #Kherson following Russia's New Year "greetings."



Such brutality and destruction must end. We must provide #Ukraine with more air defense& other capabilities it needs for victory. pic.twitter.com/FYRxyAeZpt