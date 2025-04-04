Кіпр схвалив закон, що дозволяє жінкам добровільно йти на військову службу

Парламент Кіпру схвалив закон, що дозволяє жінкам добровільно йти на військову службу, що, за словами офіційних осіб, усуває будь-які гендерні упередження щодо того, хто може служити в Національній гвардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За ухвалення закону проголосували 32 законодавці, ще 15 утримались.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс назвав голосування "важливим кроком у зміцненні принципу рівності, а також обороноздатності острова".

У попередньому законі зазначалось, що всі чоловіки, які досягли 18 років, повинні пройти 14-місячну обов'язкову службу в Національній гвардії.

У новому законі формулювання змінено: будь-який громадянин, включно з жінками, може служити в Національній гвардії на добровільній основі, якщо він відповідає певним вимогам до фізичної підготовки.

Жінки вже багато років служать у Національній гвардії Кіпру як професійні військовослужбовиці за контрактом на певний період часу. Згідно з новим законом, термін служби жінок-добровольців становитиме шість місяців.

Після завершення строкової служби жінки також матимуть можливість служити в резерві.

Нагадаємо, у лютому уряд Кіпру підтримав законопроєкт, який дозволяє жінкам служити у війську на добровільних засадах.

Кіпр, хоч і не є членом НАТО, задекларував наміри витрачати на оборону мінімум 2% ВВП в умовах, коли північна частина країни з 1970-х років перебуває під окупацією Туреччини.