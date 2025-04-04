Венс обіцяє "процвітання" на ринках після тарифів Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що падіння американських фондових ринків після оголошення президента Дональда Трампа про масштабні тарифи є тимчасовим явищем, і що далі на них чекає процвітання.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву віцепрезидента наводить Bloomberg.

Його слова пролунали на тлі того, як після оголошення Трампа про запровадження тарифів день завершився найсильнішим одноденним падінням індексу S&P 500 майже за п'ять років. Загальна вартість американських акцій знизилася на 2,5 трильйона доларів.

"Я, чесно кажучи, думав, що в певному сенсі на ринках може бути гірше, тому що це великий перехідний період. Ви бачили, як президент сказав сьогодні, що це як пацієнт, який був дуже хворий, ми зробили операцію, і тепер настав час поправити його здоров'я. І це саме те, що ми робимо", – сказав Венс.

Він висловив впевненість, що після "одного поганого дня на фондовому ринку" настане "бурхливе процвітання".

"Послухайте, один поганий день на фондовому ринку порівняно з тим, що президент Трамп сказав сьогодні – і я думаю, що він має рацію – ми ще довго будемо мати фондовий ринок, що бурхливо процвітає, бо ми реінвестуємо в Сполучені Штати Америки", – додав Венс.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.