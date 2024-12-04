Проросійський кандидат у президенти Румунії обіцяє зупинити допомогу Україні

У середу ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску заявив, що в разі перемоги на виборах він заборонить продовження експорту українського зерна через його країну і подальшу військову допомогу Києву.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Відколи Росія напала на Україну, Румунія допомогла експортувати мільйони тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца, допомагала у тренуванні українських пілотів і передала Києву батарею протиповітряної оборони Patriot.

Усе це припиниться, якщо він переможе, сказав Джорджеску.

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"Як я міг би на це погодитися? Це неможливо. Румунія і румунський народ на першому місці", – заявив він.

"Неможливо уявити, що поруч з нами в центрі Європи буде війна, тому пріоритетом, безумовно, буде те, що війна в Україні повинна бути негайно припинена", – зазначив кандидат у президенти.

Нагадаємо, Джорджеску – відомий ультраправими та антизахідними поглядами – сенсаційно переміг у першому турі виборів президента Румунії, набравши понад 22% голосів.

Згідно з опитуванням у день парламентських виборів 1 грудня, у другому турі він також перемагає супрницю, проєвропейську кандидатку Елену Ласконі.

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