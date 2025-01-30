В Молдове почти 5% населения определяет себя украинцами

В Молдове опубликовали перепись населения по состоянию на 2024 год, по которой почти 5% населения определяет себя украинцами.

Об этом сообщило Национальное бюро статистики Молдовы, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, численность населения с постоянным местом жительства на учетную дату переписи населения и жилья – 8 апреля 2024 года – составила 2 млн 401 тысячу человек.

По данным бюро, из общего количества населения, которое задекларировало этническую принадлежность во время переписи 2024 года, 4,9% людей определяют себя украинцами.

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Также, как отмечается, лица, которые определяют себя молдаванами и румынами, составляют 77,2% и 7,9%.

Среди этнических меньшинств 4,2% определяют себя гагаузами, 3,2% – русскими, 1,6% – болгарами и 0,4% – ромами.

Как отмечается, по сравнению с переписью 2014 года, перепись 2024 года демонстрирует увеличение доли населения, которое определяет себя молдаванами (с 75,3% до 77,2%), румынами (с 6,7% до 7,9%) и ромами (с 0,3% до 0,4%).

Другие этнические группы демонстрируют уменьшение своей доли в общей численности населения: украинцы с 6,8% до 4,9%, русские с 4,1% до 3,2%, гагаузы с 4,4% до 4,2% и болгары с 1,9% до 1,6%.

На севере страны украинцы и русские составляют 9,6% и 3,5% соответственно, а в муниципалитете Кишинева – 5,1% и 5,9%.

Эту перепись населения власти начали в апреле и она продолжалась до начала июля. Цель – обновить данные и исправить недостатки переписи 2014 года.