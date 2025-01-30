Швеція спрямує кошти на "данську модель" у рамках найбільшого пакета допомоги для України

Частина коштів з найбільшого пакета військової допомоги від Швеції на суму близько $1,23 млрд піде на "данську модель", яка залучає кошти для оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Швеції, пише "Європейська правда".

Зазначається, що приблизно $90 млн з близько $1,23 млрд буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

Ще приблизно $250 млн буде спрямовано на різні міжнародні фонди, а $178 млн буде спрямовано на "данську модель", за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України.

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Також цей пакет включає в себе закупівлі для безоплатної передачі на суму близько 5,9 млрд шведських крон (близько $536 млн), фінансові пожертви на суму близько 2,8 млрд шведських крон (близько $254 млн).

Пакет включає пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції з відповідними закупівлями на заміну на суму близько 3,3 млрд шведських крон (близько $300 млн):

146 вантажівок;

16 бойових катерів 90-х;

23 станції озброєння для військово-морського використання;

1 мільйон 12,7-мм боєприпасів;

1500 протитанкових ракет TOW;

200 протитанкових гранатометів;

піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження;

засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз.

Окрім цього, Швеція фінансує навчання українських військових на 650 млн шведських крон (близько $59 млн). Сюди увійдуть фінанси для підтримки підготовки Збройних Сил України для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, наприклад Interflex.

Також у пакет входять послуги через шведське агентство оборонних досліджень (FOI) і Шведський університет оборони (FHS) вартістю близько 180 млн шведських крон (близько $16 млн).

А також – 400 млн шведських крон (близько $36 млн) на різні види заходів з технічного обслуговування вже наданого шведського обладнання.

У травні повідомлялось, що на 2024-2026 роки Швеція планує виділити для України військової допомоги на 75 млрд крон.

А у вересні уряд Швеції представив 17-й від початку повномасштабного російського вторгнення пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 млрд шведських крон (401,6 млн євро).