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Швеция направит средства на "датскую модель" в рамках крупнейшего пакета помощи для Украины

Новости — Четверг, 30 января 2025, 17:53 — Уляна Кричковская

Часть средств из крупнейшего пакета военной помощи от Швеции на сумму около $1,23 млрд пойдет на "датскую модель", которая привлекает средства для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Швеции, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что примерно $90 млн из примерно $1,23 млрд будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

Еще примерно $250 млн будет направлено на различные международные фонды, а $178 млн будет направлено на "датскую модель", по которой привлекаются средства для оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Также этот пакет включает в себя закупки для безвозмездной передачи на сумму около 5,9 млрд шведских крон (около $536 млн), финансовые пожертвования на сумму около 2,8 млрд шведских крон (около $254 млн).

Пакет включает пожертвования оборудования от Вооруженных сил Швеции с соответствующими закупками на замену на сумму около 3,3 млрд шведских крон (около $300 млн):

  • 146 грузовиков;
  • 16 боевых катеров 90-х;
  • 23 станции вооружения для военно-морского использования;
  • 1 млн 12,7-мм боеприпасов;
  • 1500 противотанковых ракет TOW;
  • 200 противотанковых гранатометов;
  • пехотное снаряжение для индивидуального солдатского и группового снаряжения;
  • средства индивидуальной защиты от РХБЯ-угроз.

Кроме этого, Швеция предоставляет обучение стоимостью 650 млн шведских крон (около $59 млн). Сюда войдут финансы для поддержки подготовки Вооруженных Сил Украины для ряда различных учебных инициатив в течение 2025 года, например Interflex, которая проводит базовую подготовку украинских военных.

Также в пакет входят услуги через шведское агентство оборонных исследований (FOI) и Шведский университет обороны (FHS) стоимостью около 180 млн шведских крон (около $16 млн).

А также – 400 млн шведских крон (около $36 млн) на различные виды мероприятий по техническому обслуживанию уже предоставленного шведского оборудования.

В мае сообщалось, что на 2024-2026 годы Швеция планирует выделить для Украины военной помощи на 75 млрд крон.

А в сентябре правительство Швеции представило 17-й с начала полномасштабного российского вторжения пакет военной помощи Украине стоимостью 4,6 млрд шведских крон (401,6 млн евро).

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Швеция Война с РФ Оружие ВСУ
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