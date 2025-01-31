Умєров прибув до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16
Відео
Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 15:30 —
Новини — П'ятниця, 31 січня 2025, 15:30 —
У п’ятницю, 31 січня, міністр оборони Рустем Умєров прибув до Нідерландів для зустрічі зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом.
Про це повідомило Міноборони в Telegram, пише "Європейська правда".
Як проінформували в оборонному відомстві, головна мета візиту Умєрова до Брекельманса – узгодження планів безпекової співпраці на 2025 рік.
Також очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.
Реклама:
Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.
Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: