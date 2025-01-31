Умєров прибув до Нідерландів, де відвідає центр підготовки фахівців для F-16

У п’ятницю, 31 січня, міністр оборони Рустем Умєров прибув до Нідерландів для зустрічі зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом.

Про це повідомило Міноборони в Telegram, пише "Європейська правда".

Як проінформували в оборонному відомстві, головна мета візиту Умєрова до Брекельманса – узгодження планів безпекової співпраці на 2025 рік.

Також очільник українського Міноборони відвідає центр підготовки фахівців для винищувачів F-16.

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Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Наразі Київ отримав дві партії винищувачів від Данії, а також частину обіцяних F-16 від Нідерландів.