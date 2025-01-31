Умеров прибыл в Нидерланды, где посетит центр подготовки специалистов для F-16
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Новости — Пятница, 31 января 2025, 15:30 —
Новости — Пятница, 31 января 2025, 15:30 —
В пятницу, 31 января, министр обороны Рустем Умеров прибыл в Нидерланды для встречи со своим коллегой Рубеном Брекельмансом.
Об этом сообщило Минобороны в Telegram, пишет "Европейская правда".
Как проинформировали в оборонном ведомстве, главная цель визита Умерова к Брекельмансу – согласование планов сотрудничества в сфере безопасности на 2025 год.
Также глава украинского Минобороны посетит центр подготовки специалистов для истребителей F-16.
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Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.
Сейчас Киев получил две партии истребителей от Дании, а также часть обещанных F-16 от Нидерландов.
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