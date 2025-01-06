Словацькі депутати поїдуть до Москви, аби розвивати початий Фіцо діалог

Група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної партії SNS Андреєм Данко у січні вирушить до Росії, аби "розвивати діалог" після візиту прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Про це повідомляє словацький телеканал ta3, передає "Європейська правда".

Як інформує телеканал, до делегації увійдуть також члени керівної партії SMER-SD Тібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє депутатів.

За словами віцеспікера, метою візиту є відновлення нормальних відносин з РФ через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду.

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"Виступити в Державній думі ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика. Я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали", – заявив Данко.

Він вважає, що парламенти повинні робити перший крок до відновлення комунікації після тривалого періоду відсутності діалогу.

"Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав цей діалог, і тепер завдання парламенту – розвивати його", – додав Данко.

Візит до Москви відбудеться 10 січня, його вже схвалив виконувач обовʼязків спікера парламенту Петер Жига – тобто він фінансуватиметься зі словацького бюджету.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершився з 1 січня.

Роберт Фіцо 22 грудня здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".